Manfred Ugalde recordó su debut y agradeció a la afición: "Es la más grande del país"

El rumor que se había instalado a comienzos del Clausura 2020 terminó por concretarse. Finalmente, el joven Manfred Ugalde acabó embarcándose a Europa, tras ser comprada su ficha por el City Football Group. El tico desembarcará en el Lommel SK, que compite en la tercera división de Bélgica.

Con 18 años recién cumplidos, le queda todo un camino por recorrer en el mundo del fútbol, con rumbos desconocidos y un sendero que aún tiene que transitar. Sin embargo, también puede hacer retrospectiva, tal cual mostró en diálogo con ESPN Costa Rica, al recordar cómo fue su debut.

Manfred Ugalde celebrando un gol con Saprissa (Foto: La Nación de Costa Rica)

"Para mi es muy hermoso poder haber debutado con Saprissa. Estoy eternamente agradecido con ellos por haberme dado la oportunidad", explicó al principio. Además, agregó: "Para mi es muy bonito saber que arranqué desde U-15. Poder tocar Primera División, ver los estadios siempre llenos, tener ese apoyo de la afición. Lo importante que es el club".

No se olvidó del hombre que depositó su fe en él para darle rodaje en el primer equipo: "Yo estoy muy agradecido con Walter (Centeno) porque es el que me dio continuidad en primera, el que me dio esa regularidad. Aprendí muchísimo con él, y estoy agradecido por lo q me enseñó".

Finalmente, rememoró: "Fue poco tiempo lo que duré en Saprissa. La afición conmigo siempre fue cariñosa, siempre demostraron su aprecio. Me pongo muy feliz, porque les pudimos dar el campeonato. Se lo merecían, es al afición mas grande del país".