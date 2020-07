Luis Sequeira le envió contundente mensaje a la directiva de Alajuelense

Hace unos días el defensor Luis Sequeira se convirtió en nuevo jugador del Municipal Grecia, luego de conocer que el conjunto de Alajuelense no estaría interesado en renovar su contrato con la institución. Por ende, el jugador buscó un nuevo camino en su carrera para mantener la regularidad y la actividad deportiva.

Luego de pertecer 14 años en la institución, el futbolista costarricense no quiso dejar pasar la oportunidad para dejar varios mensajes hacia la que fue su casa por muchos años, que lo llevó a evolucionar como jugador y como persona, para ser el profesional que es hoy en día.

(Foto: Twitter/Alajuelense)

Sin embargo, Sequeira admitió que sintió que no fue valorado por el conjunto de La Liga, al considerar que no se le respetó todo el tiempo que defendió dichos colores. A pesar de haberlo entregado todo, es una sensación de irse por la puerta de atrás.

¡Bienvenido a la familia griega! ⚽️����



Luis Sequeira es un jugador con más de 14 años de experiencia en el fútbol, oriundo de nuestro cantón Grecia y llega a reforzar a las panteras para el próximo torneo. ⚽️#GreciaSomosTodos #FichajeGriego pic.twitter.com/2nGuJmeHCR — Municipal Grecia (@MunicipalGrecia) July 3, 2020

“La institución la respetaré y apreciaré porque me dio mucho, pero otra cosa son los dirigentes y cuerpo técnico. No me sentí valorado, quizás no le respetaron a uno el tiempo que estuve. Simplemente llegaban jugadores nuevos y siento que no valoraron mi trayectoria de estar ahí. Pero eso se viene dando desde hace mucho tiempo atrás, yo solo acataba las decisiones y trabajé muy fuerte”, confesó el jugador en una entrevista para ESPN Digital.

"Quiero volver a sentirme futbolista y en Alajuelense no lo iba a hacer. Las lesiones trajeron momentos complicados, pero con el apoyo de mi esposa y familia logré fortalecerme. Aprendí a tener paciencia, tranquilidad, no acelerar el proceso y recuperarme bien”; concluyó el nuevo fichaje de Municipal Grecia.