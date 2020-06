Luis Copete confiesa propuesta de amaños de partidos con el Ferretti y la selección

El rumor de amaños de partidos siempre es muy grande, pero son pocos los casos que se terminan confirmando. Y hasta los que son probados por la justicia siguen siendo negados por los protagonistas. Pero siempre hay excepciones y una es la de los testimonios de Luis Fernando Copete. El colombiano nacionalizado nicaragüense contó dos propuestas que recibió para arreglar resultados.

En una entrevista con Fútbol Nica, el delantero confesó: “Muchas veces me han tratado de tocar (para amañar partidos), pero gracias a Dios no lo hecho, sé de donde vengo, mi corazón no lo tengo para eso. Si mi corazón estuviera para cosas malas lo hago en Colombia, que hay muchas formas de ganar dinero y volverse rico de la noche a la mañana. No lo he hecho en la Selección, el Ferretti y en otros lugares que varias veces me ofrecieron y dije que no”.

Primero narró un intento de amaño antes de un partido contra Motagua por la Liga de Campeones de la Concacaf y que tuvo de testigo a Da Silva y al ex-comisionado, Emilio Rodríguez: "Les puse la conversación en alta voz para que escucharan. Los que llamaban siempre decían que habían hablado con otros jugadores. Yo les decía que iba conseguir algo algún día sería honradamente”. Ferretti terminaría perdiendo los encuentros de ida y vuelta contra los catrachos.

Luis Fernando Copete, el que siente la camisa deja todo en el campo���� pic.twitter.com/56v1ncb7EL — Sergio Salazar ���� (@repe1996) September 9, 2015

Pero los amaños también casi llegan cuando representaba a la selección, pero no especificó sobre cuáles eran los rivales: “También en esos días venía el partido de la Selección contra Jamaica en las eliminatorias y trataron de ensuciarme en los dos y les dije que no, que no necesitaba eso. Me hablaron que habían hablado con varios jugadores y que ellos ya lo hicieron. Les dije que haría mi juego, que no me llamaran ni me buscaran”.

Para finalizar, juró no haber aceptado nunca alguna propuesta: “Varias veces con mi expareja gravé a una persona de Nicaragua que me llamó deciéndome cosas, siempre decíaque ya había hablado con otros. De corazón les digo que Luis Fernando Copete, si ha llegado a pasar algo, nunca ha estado involucrado. Lo juro por mi hija, lo más amado y preciado en mi vida. Nunca sería capaz de hacer una cosa de esa y menos se lo haría a Nicaragua que me ha dado todo”.