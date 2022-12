Llegando al fin de este 2022 y es momento de repasar los fichajes más importantes que hicieron los equipos de Centroamérica, pero no cumplieron con lo que se esperaba. Destacaremos los nombres relevantes que ilusionaron a los aficionados, sin embargo, no lograron enamorarlos con su juego.

Hubo incorporaciones decepcionantes a lo largo de este 2022 en la mayoría de los países de la región y el orden que se le dará no tiene que ver estrictamente con que si fueron mejores o peores. Todos tuvieron una mala temporada y demostraron que las plantillas no se arman únicamente con nombres, sino también con jugadores en buen nivel.

Fichajes más decepcionantes de 2022 en Centroamérica

Israel Escalante (Liga Deportiva Alajuelense)

El futbolista argentino de 23 años de edad fue una total decepción para los rojinegros, llegando proveniente de Boca Juniors para el Clausura 2022, se terminó yendo sin pena ni gloria en Julio de este año. Siendo uno de los fichajes más decepcionantes.

Antonio López (Municipal)

El futbolista guatemalteco, Antonio Chucho López venía a tener su primera experiencia en el fútbol centroamericano tras su paso por el balompié mexicano con América y Necaxa, pero las cosas no salieron como esperaba. El objetivo principal era salir campeón y no solo no se cumplió, sino que individualmente se esperaba más.

José Carlos Pinto (Comunicaciones)

El defensor guatemalteco de 29 año de edad no tuvo un gran paso por el exterior en el Tacuary FC de Paraguay y regresó a Comunicaciones. Se esperaba que con su experiencia se destacara por encima del resto, pero esto no sucedió y tuvo una temporada muy irregular con la camiseta de los Cremas.

Carlos Peña (Club Vida)

El mexicano llegó para el Apertura 2022 y se fue sin pena ni gloria una vez más dejando una pobre imagen en el fútbol de Centroamérica. Gullit Peña llegó en fuera de forma al equipo y posteriormente fue afectado por varias lesiones. Por esta razón el club tomó la decisión de darle de baja al futbolista.