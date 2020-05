Lisandro Pohl revela pláticas con Fito Zelaya: "Ha habido un acercamiento y un acuerdo"

Lisandro Pohl, gerente deportivo del Alianza de El Salvador, ha dado varios detalles con respecto a la actual relación entre el equipo y Rodolfo "Fito" Zelaya, quien esta cerca de finiquitar su vínculo con el Celaya a raíz de la extinción del Ascenso MX. Si bien el agente del futbolista había manifestado repetidas veces que intentaría ubicar al cuscatleco en Europa, jamás descartó un retorno a los albos.

"Con Fito tenemos platicadas las condiciones y todo, pero como lo de él sale cuando México cancela la Liga de Ascenso, ahorita está en un proceso en el que todavía no lo finiquitan", precisó primeramente quien fuera presidente de la institución, en una extensa charla con la sección "Cancha" del medio El Salvador.

Fito Zelaya en su llegada al Celaya de México

En cuanto a la existencia de pláticas, indicó: "Ha habido un acercamiento y básicamente un acuerdo, lo que nos llevaría a nosotros a tomar otras decisiones con el plantel actual que tenemos. Al tener el equipo ya completo, y obviamente traer a Fito, entonces tendríamos que hacer algunos movimientos de jugadores, porque tengo 25".

�� ¡¡Desde fines del Siglo XX estos han sido los mejores cinco planteles!! ¡¡Épocas doradas para sus respectivos clubes!! ����https://t.co/PW2Hwfjabq — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) May 24, 2020

En relación a esto último, y sin desmerecer una posible llegada del legionario, manifestó: "El equipo lo teníamos listo, y de verdad te digo, yo siento que nuestro equipo titular está en lo que tenemos. Acordémonos que Fito tendría que venir a un proceso de adaptación, hay que ser honestos. Obviamente nadie duda de su calidad, y por eso precisamente hablamos con él".

Además, aclaró: "Al contar con 25 jugadores tengo que hacerle cupo no solamente al presupuesto, sino en el número (inscripción), no puedo tener 26. Pero no puedo hacer esos movimientos hasta no tener confirmado realmente lo de Fito. Entonces, estamos en un limbo, y lo mejor es esperar porque tenemos tiempo. Nadie está corriendo porque hay que inscribir mañana".