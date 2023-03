Cuando Keylor Navas regrese al Paris Saint-Germain a mitad de año, luego de haber conseguido o no dejar al Nottingham Forest en la Premier League, podría encontrarse con un panorama nuevo. Actualmente, la continuidad de Christophe Galtier (quien ponderó a Donnarumma), Luis Campos, Neymar y otras piezas del club pende de un hilo. A quienes se sumó en las últimas horas Lionel Messi, pero por motivos diferentes.

Las negociaciones por la extensión del contrato del astro argentino con el PSG, que vence en junio, se vienen dilatando hace ya tres meses. Razón por la cual un nombre comienza a sonar con fuerza para erigirse como su próximo hogar: Fútbol Club Barcelona. Tras su marcha de la institución en 2021, ahora hay ilusión respecto a una posible unión de ambos caminos. Sobre todo tras las declaraciones de un directivo culé.

Barcelona admite gestiones por Lionel Messi

Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club, sorprendió al admitir por primera vez, de forma oficial, que el Barça realiza gestiones informales para fichar a Lionel Messi. "Saben Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto", reveló.

"Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona", externó Yuste durante la presentación del torneo Barça Academy World Cup.

Sin embargo, el directivo catalán trató de regularse posteriormente sabiendo que había soltado una bomba: "Las conversaciones ya las saben. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe... ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras", recalcó.

Aunque primero deberán hablar con Javier Tebas, presidente de LaLiga, para pergeniar el plan económico que permita el arribo de Messi al club: "Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG, y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver", concluyó Yuste, dejando ilusionada a la afición Culé.