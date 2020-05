Legionario costarricense vuelve al fútbol este sábado en plena cuarentena

Pese a que la pandemia no fue vencida y sigue azotando a varios países, hay algunas ligas que están volviendo a jugar. Una de ellas es la K League de Corea Sur que arrancó este fin de semana. El país asiático es un ejemplo para el mundo, lograron neutralizar rápidamente al coronavirus mediante a aislamiento social, seguimiento de casos y testeo masivo a la gran parte de sus habitantes. Tienen más de 10 mil infectados y 275 muertos.

En el fútbol de este país se encuentra Marco Ureña. El legionario tico estaba jugando en el Alajuelense y fue traspaso al equipo de Asia en medio de todo este problema. Estuvo cumpliendo cuarentena durante bastante tiempo en un país que se encuentra muy lejos de su casa y con una cultura totalmente distinta. Haces varias semanas volvieron a los entrenamientos y ahora regresaran a los estadios.

Ureña está en Gwangju FC y debutará mañana con su equipo en un encuentro ante Seongnam a las 4 de la madrugada costarricense. Es un equipo que está acostumbrado a pelear por mantener la categoría y el delantero deberá esforzarse para lograr elevar las expectativas de este club en la nueva temporada. La liga no había arrancado y se había pos puesto el inicio, hasta hoy que se dio el puntapié inicial.

La vuelta del fútbol no siginifca a la vuelta de la normalidad. No habrá saludo inicial y todo el cuerpo técnico deberá utilizar mascarillas y guantes. Obviamente, es sin público y tiene la particularidad de que estarán prohibidos los abrazos en los festejos de gol. A su vez, no se podrá hablar de cerca con el árbitro, compañeros o rivales. Otro momento común que no sucederá es el habitual cambio de camisas al terminar el partido.

Estos serán los requisitos que deberá cumplir Marco Ureña en su debut en el fútbol coreano. Es una imagen que será habitual no solo ahí sino en el mundo. El regreso del deporte tendrá estas particularidades hasta que se encuentre la cura contra esta enfermedad. Por ahora, la normalidad será ver un partido casi sin contacto, donde nos perderemos abrazos y saludos entre rivales.