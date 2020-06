¡Lapidario! Medford contra sus dirigidos: "Me tiene decepcionado la actitud de los jugadores"

Cartaginés recibía a Saprissa sabiendo que era el máximo candidato para quedarse con el Clausura 2020, pero no esperan perder por semejante diferencia. Al equipo dirigido por Hernán Medford se lo vio muy temeroso en el primer tiempo y siempre intentando no arriesgar demasiado para no sufrir una contra letal por parte de los visitantes.

Esta estrategia les duró únicamente en la primera mitad y en parte del segundo tiempo, a los 62 comenzaron a llegar los goles del Monstruo. Se despertaron los mandados por Walter Centeno y terminaron sellando una goleada de 4 a 0. Una verdadera paliza que deja al Morado pensando directamente en la final, aunque todavía quede el encuentro de vuelta en el Ricardo Saprissa.

Ya después de varios minutos de la finalización del partido, Medford salió hablar con la prensa y fue muy lapidario con todos sus dirigidos: “Es una vergüenza, yo se los dije a ellos, pido una disculpa a la afición, es una actitud mala, un partido así, una final no se juega en 60 minutos, se juega en 90. Me tiene decepcionado la actitud de los jugadores".

Hernán Medford: "Me da vergüenza , hay que pedirle disculpas a la afición" pic.twitter.com/sqSWukDjBM — FUTV (@FUTVCR) June 14, 2020

Y agregó para seguir puntualizando en sus futbolistas: “Que saquen ese orgullo ese sentimiento, a mí me tiene muy enojado, yo tengo la culpa también, pero ellos tienen que aceptar esa responsabilidad, esto es fútbol, cuando se gana es con ellos y cuando se pierde no es solo uno, ellos tienen que asumir. Podemos levantarnos el miércoles y darles un golpe, tenemos que emparejar un poco las cosas por orgullo”.

Es claro que la goleada tomó muy mal al entrenador de Cartaginés. Más allá de que perdió los dos encuentros que tuvo con el Saprissa durante la fase regular, no esperaban ser bailados de semejante manera y encima siendo locales. Veremos si estas declaraciones traen repercusiones en la plantilla, que no se debe sentir muy a gusto con las duras críticas del técnico.