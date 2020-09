La confesión de Bryan Ruiz que involucra al entrenador neerlandés Ruud Gullit

Cuando hablamos de los grandes jugadores de Centroamérica, es imposible dejar pasar el nombre de Bryan Ruiz. Uno de los mejores futbolistas y representantes que ha tenido el área de Concacaf. No solo por su trayectoria, sino también por el respeto que se ha ganado dentro y fuera de los terrenos de juego.

Todavía vigente y ahora desarrolando su juego en su país con La Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz también aprovechó la oportunidad de los medios para arrojar varios datos curiosos que ha tenido durante toda su carrera. Y una de ellas las vivió en sus comienzos por el fútbol europeo.

En este oportunidad, Bryan Ruiz cuando estaba dando sus primeros pasos en Europa con Gent de Bélgica, anteriormente tuvo un par de pruebas en Holanda. Cuando estuvo entrenándose con el conjunto del Feyenoord de Róterdam y en ese momento el entrenador era el mítico Ruud Gullit, el tico contó un curioso dato entre ambos.

Bryan Ruíz hizo dos pruebas en Holanda antes de dar el salto a Bélgica ¡Hasta Ruud Gullit lo quería! pic.twitter.com/immQFevDp4 — TD Más (@tdmas_cr) September 9, 2020

"Yo estuve entrenándome dos semanas con el Feyenoord de Róterdam, que incluso estaba Ruud Gullit, quien era el entrenador para aquel entonces y me fue muy bien. Tanto fue así que me dijo que me fuera para Costa Rica y que ellos iban a evaluar mi caso. Pero lamentablemente fue despedido poco después como director técnico del equipo", confesó Bryan Ruiz.

Recordemos que el jugador costarricense tuvo un paso por F. C. Twente y PSV Eindhoven de los Páises Bajos pero no tuvo esa gran oportunidad de hacerlo con el Feyenoord de Róterdam, uno de los grandes equipos de ese país. Debido a esto, los centroamericanos y ticos se quedaron con las ganas de poder haber visto como dupla de trabajo a Ruiz con Gullit. Uno como entrenador y otro como jugador.