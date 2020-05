La campaña del Saprissa que fue duramente repudiada por sus hinchas

El coronavirus COVID-19 no solo ha traído graves problemas sanitarios en todo el mundo, sino también una dura resición económica a nivel público y privado, debido a la interrupción brusca e intempestiva del circuito financiero y comercial. Es por ello que en los últimos meses se han puesto en una balanza los dos ámbitos mencionados, con el fin de encontrar un equilibrio.

Los clubes se han resentido fuertemente por esto, ante la falta de actividad futbolística, la baja de diversos patrocinadores, la falta de ingresos por taquilla o venta dentro del estadio, entre otras fuentes comunes de ingresos que sustentan las arcas de cada institución y permite una mantención de su nivel.

Así se jugará la jornada de reinicio en Costa Rica

El Saprissa de Costa Rica ha lanzado, en pos de esto, una campaña que no ha caído para nada bien a sus hinchas. "Sabemos que sos de los Morados, que nos acompañan siempre y también entendemos que a nuestra afición no la detiene nada. Por eso queremos que estés a nuestro lado, como siempre lo has hecho", comienza la publicación.

"Conseguí tu espacio en La Cueva y hacé sentir tu presencia en nuestro estadio", concluye. En la misma, se puede observar que el cuadro tico ofrece una "silueta personalizada" para colocar en el partido contra Herediano, el cual luego será autografiado y regalado a su comprador, por un precio de 7 mil colones.

Muchos hinchas hicieron su descargo en la caja de comentarios, acusando a la directiva de intentar lucrar aduciendo un sentimiento de fanatismo. "Los socios nos hemos ganado esa silueta mes a mes", "por favor más respeto a la inteligencia de sus seguidores" y "deberían dárnoslo gratis a los socios que ya pagamos todo el año", fueron algunos de los reclamos.