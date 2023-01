La Venganza de los Ex VIP 2023 estrenó su segunda temporada este martes. Conozca cuándo, a qué hora y por dónde ver cada capítulo EN VIVO y ONLINE en El Salvador.

La Venganza de los Ex VIP 2023 por MTV: ¿cómo ver EN VIVO los episodios de la segunda temporada del reality en El Salvador?

Este martes 24 de enero oficialmente comenzó la segunda temporada de La Venganza de los Ex VIP 2023. El controversial reality, que se convirtió en el más popular de MTV Lationamérica por encima de un tanque como Acapulco Shore, traerá a la pantalla rostros conocidos como Lizbeth Rodríguez, La Divaza, Christian Renaud, Leslie Gallardo o Isaac Torres "Lobo".

¿De qué va La Venganza de los Ex VIP?

"Diez famosos solteros se van de vacaciones al paraíso a buscar el amor, pero se sorprenden cuando sus exes empiezan a aparecer con sed de venganza… o reconciliación. Se unen en una paradisiaca playa del caribe colombiano con la promesa de encontrar el amor, pero sus vacaciones de ensueño se convierten en pesadilla cuando reciben poco a poco la inesperada llegada de sus más odiados exes", explicó MTV.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE la nueva temporada de La Venganza de los Ex VIP?

La adaptación latinoamericana de Ex On The Beach, que MTV UK dio a conocer en 2018, estrenó su nueva edición en la noche de ayer con dos episodios que ya se encuentran disponibles en Paramount+, plataforma de streaming que en El Salvador tiene un precio de $4.99 al mes.

Sin embargo, si usted desea vivir las incidencias del afamado show EN VIVO y EN DIRECTO, deberá hacerlo a través del canal MTV. Los episodios de La Venganza de los Ex 2023 se estrenan los martes a las 22:00 horas del país cuscatleco.

Mientras que el programa La Venganza Caliente, que conducirá la influencer mexicana Yeri Mua y tendrá estrecha relación con el show central del cual se desprende, se emitirá GRATIS por Pluto TV los días martes, a la medianoche, y los miércoles irá por MTV a las 22:00.

¿Qué famosos están en La Venganza de los Ex VIP?