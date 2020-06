Kim Kardashian recordó su viaje a Costa Rica con ardiente foto

Hace años que las playas paradisiacas de Costa Rica atraen a millones de turistas que eligen las tierras ticas para pasar sus vacaciones. Son un centro turístico muy visitado, sobre todo por los estadounidenses que aprovechan la cercanía con el lugar.

Una que disfrutó mucho del lugar es Kim Kardashian con toda su familia. La modelo y empresaria multimillonaria estuvo en el país centroamericano hace poco tiempo y se mostró muy feliz por poder pasar sus dias aquí.

Vino junto a los hijos que tiene con el rapero Kanye West a disfrutar unos días de la tranquilidad costarricense y se quedó enamorada del lugar. Así lo demostró en la última publicación que realizó en su cuenta de Twitter.

La protagonista de unos de los realities más importantes de Estados Unidos subió una foto de su último viaje a Costa Rica y adjuntó este mensaje: "Costa Rica throwback. When it’s safe to travel again where are you going?", es decir "De regreso a Costa Rica. Cuando vuelva a ser seguro viajar ¿A dónde vas a ir?".

+ La foto que publicó

Costa Rica throwback. When it’s safe to travel again where are you going? pic.twitter.com/iV1ljmw9qU — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 26, 2020

Parece que cuando se pueda normalizar todo y la pandemia haya quedado atrás, la primera turista que recibirá Costa Rica será Kim. Una buena noticia para las personas que viven del turismo.