Keylor Navas habló de su retiro y sobre lo que vendrá después

La carrera de Keylor Navas podría ser causar tranquilamente envidia por las cosas que ha conseguido y a un nivel siempre sobresaliente. A sus 34 años de edad, el tico sigue demostrando un nivel extraordinario en el máximo nivel del fútbol europeo, pero como todo en la vida, nada es para siempre. La carrera del futbolista tampoco. Esto Keylor lo tiene muy claro y en conversaciones con SuperTrending de RCN de Colombia, el costarricense habló sobre su futuro y su estado actual en el PSG.

Keylor Navas desde que arrancó su camino en Europa con el Real Madrid no ha parado de ganar títulos en el viejo continente. Los números así lo respaldan y el tico en la cancha lo demuestra en cada partido y sobre todo, en los encuentros determinantes en donde se esté disputando alguna copa importante. Lo mismo ha hecho en estos dos años defendiendo la camiseta del PSG, y aunque la Champions se le ha escapado estos últimos años, el tico siempre ha estado presente.

¿Cómo se siente Keylor en PSG?

"Me siento muy feliz y agradecido con Dios porque disfruto mucho lo que hago. Para mí es un privilegio trabajar en algo que amo como es el fútbol. Estar en el PSG ha sido algo muy lindo porque me han recibido con mucho cariño, me han valorado y eso es algo que a todos nos gusta y me siento muy contento por eso", comentó Keylor para SuperTrending de RCN de Colombia.

El fútbol no dura para siempre

"Yo quiero jugar todo lo que pueda porque amo el fútbol. Pienso alargarlo lo máximo posible, pero sé que el final llega. Por eso me estoy preparando para lo que será mi vida después del fútbol. Estoy sacando un master de gestión deportiva", argumentó Keylor Navas sobre lo que podría venir luego de que se retire del fútbol, entendiendo que, un día se termina.

Keylor Navas mejor arquero de la temporada en Francia

Recordemos que esta temporada no fue del todo positiva para Keylor Navas. Pese a la gran inversión que realizaron los jeques con el club de la capital francesa, los dirigidos por Mauricio Pochettino cortaron una racha de tres ligas consecutivas ganadas. El Lille se terminó quedando con el campeonato al sacarle un solo punto de diferencia a su máxima escolta.