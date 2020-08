Kevin Briceño lanza una dura acusación contra el Saprissa

El paso de Kevin Briceño por el Saprissa no terminó de la mejor manera para él. El portero llegó al Morado en la temporada 2014/15, pero recién se aseguró la titularidad en el Apertura 2017. Desde el club le dieron la confianza y estuvo a cargo de la portería hasta el torneo pasado en el que se lesionó.

Sin lugar para la dirección deportiva, desde el Sapri decidieron dejarlo como agente libre y el jugador terminó firmando para el Jicaral. Sobre su salida, el arquero decidió hablar y denunció al departamento médico de la institución. Contó que lo dieron de alta de su lesión sin que este recuperado y con la intención de poder rescindirle el contrato antes de tiempo.

Briceño ya fue presentado como nuevo portero del Jicaral. (Twitter)

''Hubo cosas que se hicieron y no fueron de la mejor manera, me dieron un alta médica por así decirlo influenciada para que ellos pudieran tomar la decisión de sacarme del equipo y al final lo que puedo decir es que esa alta médica va influenciada por el doctor Esteban Campos'', declaró el futbolista en una entrevista con Radio Columbia.

Saprissa responde



El ex arquero morado Kevin Briceño dijo: "...me dieron un alta médica por así decirlo influenciada para que ellos pudieran tomar la decisión de sacarme del equipo y al final lo que puedo decir es que esa alta médica va influenciada por el doctor Esteban Campos" pic.twitter.com/Tv8m62KuIB — Alex Gaitán (@AlexGaitanCR) August 6, 2020

Y agregó muy enojado: ''Él me dio de alta y yo después fui al INS, al médico que me operó yo le dije que no estaba bien, y lo que me dijo fue que él le explicó a Esteban Campos que no me podían quitar así, que ellos me podían quitar pero cuando ya estuviera al 100%, pero ellos sabrán porque me sacaron de esa manera''.

El Saprissa decidió no ignorar esta fuerte acusación y le contestaron mediante un comunicado: "La institución deja patente el respaldo absoluto a su equipo médico, liderado por el Dr. Esteban Campos. Le han dado una impecable reputación a nivel nacional e internacional. Este mismo equipo de profesionales brindaron todos los beneficios y atención, con los mayores estándares médicos, para la recuperación del jugador Kevin Briceño".