Jorge Ramos, durísimo contra Concacaf: "Quieren colar a sus favoritos"

En una editorial realizada en su programa Jorge Ramos y su Banda, el reconocido periodista uruguayo fue bastante crítico con la gestión de Concacaf en los últimos tiempos. Tras confirmarse la postergación de las pentagonales rumbo a Qatar 2022, Ramos lanzó su punto de vista, y no se guardo nada en el inicio de su pograma: "Las fechas fueron pospuestas para marzo de 2021. Una decisión que hacía falta que se tomara y la pudieron hacer con mucho más tiempo, pero quisieron esperar, especulando inclusive con el cambio de formato y agregándole más partidos", empezó diciendo.

Justo después, el tono se fue elevanto, y el periodista aseguró que para la Concacaf lo económico se impone sobre la salud. "Finalmente, el tiempo nos dio la razón. No se podía jugar en octubre y no se puede jugar en noviembre, y finalmente lo aceptaron. Es cierto, no es fácil renunciar a la plata. ¿Se acuerdan aquello que primero está la salud y después el futbol? Bueno, esa no es la realidad. Porque hoy nos damos cuenta que la gente de fútbol piensa primero en el fútbol", expresó.

Jorge Ramos, reconocido periodista de ESPN.

Seguido a eso, el analista cuestionó el formato de octogonal, así como las intenciones de la confederación de hacer todo lo posible por meter en la misma a Canadá, país del presidente de Concacaf: "Aquí no tuvieron más remedio que hacerlo de esta manera, estaban contra la pared. Ahora uno se pregunta, ¿Cuál será el formato? Como se hará a partir de marzo del año que viene? ¿Qué van a inventar para que se siga jugando una octogonal y ahí puedan entrar selecciones como la canadiense? Seguramente no van a tirar la toalla, no van a bajar los brazos, y van a seguir haciendo maromas para encontrar la forma de colar a sus favoritos", aseguró.

Por último Ramos aseguró que lo mejor que podrían hacer las autoridades sería cambiar el formato: "¿Creen ustedes que los equipos europeos van a prestar sus jugadores a las diferentes partes de América? La verdad es que no. ¿Por qué no solucionar todo de tajo y ya planificar para el otro año? Excepto que se postergue otro año el mundial, tendrán que cambiar el formato, a no ser que se saquen un conejo de la manga", concluyó.

"Finalmente, la CONCACAF entendió que no se podía jugar en Octubre o Noviembre"



