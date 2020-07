Jonathan McDonald: "Lo veía venir por las maneras de tratarme"

Luego de que fuera anunciada su salida del Alajuelense, Jonathan McDonald no solo dedicó una extensa carta de despedida para compañeros y afición, sino que también dio una extensa entrevista a Yashin Quesada. En la misma, analizó su paso por la Liga, el trato que recibió y su opinión respecto a ciertos factores que podrían haber sido determinantes en su decisión.

"Lo veía venir por ciertas decisiones o maneras de tratarme. Era algo de esperar", expresó primeramente el ariete que ahora militará en el Team. "Cuando terminó el Clásico, se lo dije a Álex López: 'creo que este es mi último clásico'; y dicho y hecho. No me fui, me invitaron amablemente a salir", aclaró.

Jonathan McDonald en Herediano (Foto: Prensa Herediano)

"La relación se puede decir que estaba un poco desgastada. Ya era mucho lo que me reclamaban", continuó. Sin embargo, también reconoció el apoyo recibido: "Me queda agradecer. Fueron muchos años, muchas cosas bonitas y me voy con la conciencia tranquila de que di todo. Lo mismo que hice en la Liga estoy dispuesto a hacerlo con Herediano".

Sobre su llegada al equipo de Heredia, explicó: "En la nueva etapa con Herediano tengo gente que me valora y me respeta. Voy con los mismos ideales: ambición y buscar ser mejor ser humano. Pese a que uno juega futbol, uno no es una máquina, uno también siente. Somos seres humanos".

En cuanto a la influencia que puede tener cariño que le profesa a los rojinegros, no dejó lugar a dudas: "A la hora de tomar decisiones, los sentimientos no pueden estar de por medio. Los sentimientos no juegan en el fútbol, lo que da réditos es lo que el jugador pueda ofrecer futbolísticamente. Si el Saprissa me hubiera hecho una oferta, lo hubiera analizado".

Finalmente, concluyó: "Fue una historia muy bonita de vida. Gracias por sufrir juntos, por reír juntos; por las palabras bonitas, buenos gestos, alzar títulos, los regalos. Siempre había un liguista que me esperaba y me daba algo de recuerdo. Nos vemos en el camino del fútbol".