Johan Venegas acusa arbitraje tendencioso contra Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense no pudo empezar de la mejor manera el Apertura 2021, tras haber empatado 2-2 contra San Carlos por la primera jornada de la Liga Promérica, en un partido que inicialmente se encontraban ganando por 2-0. Christian Mena consiguió el descuento a los 50'; mientras que Álvaro Saborío puso la igualdad a los 73' desde el punto penal.

La falta que derivó en lo último mencionado causó sumo enojo en el plantel manudo, y al respecto se explayó Johan Venegas en diálogo con Radio Columbia: "Conseguimos la ventaja y teníamos el partido controlado. Posteriormente sufrimos desatenciones que no deben suceder y cae el primer gol de ellos. Luego en la segunda anotación de penal me parece que el árbitro se equivoca, nuestro compañero nunca saca el brazo y antes hay un empujón del delantero".

El delantero rojinegro no paró allí con el asunto, sino que siguió desarrollando su pensar acerca de los arbitrajes: "Es preocupante porque siempre se equivocan contra Alajuelense. Nos perjudicaron en la semifinal pasada y también durante el torneo. Uno no sabe ya si pensar que vienen con algún tipo de intención".

Siguiendo con esa misma línea, declaró: "Los árbitros vienen siendo muy criticados desde hace mucho tiempo, no hay un partido en donde no tomen una mala decisión". Finalmente, señaló que "es reiterativo el daño que le han hecho" no solo al club que actualmente defiende, sino también "a otros equipos".

Alajuelense deberá en la siguiente fecha medirse ante Sporting San José (que empató 1-1 con el recién ascendido Guanacasteca) en el Alejandro Morera Soto, este sábado 31 de julio a las 21:00.