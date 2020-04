Joel Campbell admitió que analiza regresar al fútbol costarricense en un futuro

Joel Campbell realizó un vivo en las redes sociales este viernes en el que recibió diferentes preguntas de los fanáticos. ¿Seguirá en México? ¿Volverá a Italia? ¿Quiere regresar a Costa Rica? Todo eso respondió el zurdo de 27 años que milita en León de México. Y entre todas las respuestas, hubo una que levanta ilusión en algunos hinchas costarricenses.

Sobre su presente en tierras norteamericanas, contó: “Me quedan dos meses de contrato y la verdad ahorita no sé si me van a renovar o no, de momento eso es algo que no sé”. La Liga Bancomer está detenida por el coronavirus y se espera que a mediados de mayo se pueda reanudar la competencia.

El delantero disputó el último encuentro de León sin público. (Fuente: Getty)

Consultado sobre la posibilidad de volver a Frosinone, donde jugó 17 partidos antes de llegar a México, contestó: “Mmm, uno nunca sabe, pero no creo. Volver ahí no”. El delantero descartó totalmente un regreso a Europa ya que prefiere la continuidad que viene teniendo en México. ¿Asoma Costa Rica?

Con ganas de volver ������ extrañando a la afición ... #serfieraesunorgullo https://t.co/ermfwOjOyg — Joel Campbell (@joel_campbell12) April 10, 2020

Los hinchas ticos no dejaron pasar la chance de preguntarle sobre una vuelta al fútbol costarricense. “Es algo que podría ser undo jugar afuera y eso es lo a opción pero no lo veo tan cercano. Mi prioridad es seguir en el extranjero, creo que aún pueque voy a seguir intentando. Sino, pues ya veremos las opciones que tenga”, indicó Campbell.

El extremo cuenta con una larga carrera en el fútbol extranjero. Su último club en Costa Rica fue en Puntarenas, donde fue cedido por el Saprissa.