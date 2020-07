Jaikel Medina respondió a las críticas recibidas en el Saprissa

Para lo que será el Torne Apertura en Costa Rica que se disputará a medidos del mes de agosto, el actual campeón decidió realizar una renovación absoluta de su plantilla y entre esas bajas se encontró el defensor Jaikel Medina , quien a pesar de no disputar demasiados minutos dentro del terreno de juego, recibió muchas críticas y decidió darles una respuesta.

El jugador costarricense habló para ESPN y contó cómo fue su experiencia formando parte del equipo del Sarprissa y también los motivos por los cuales no siguió con regularidad en lo que terminó derivando en su salida de la institución y actualmente es ficha del Pérez Zeledón.

Jaikel Medina (Foto: Twitter/Saprissa)

"La salida de Saprissa lo tomé tranquilo, como no tenía minutos yo estaba pensando en un nuevo rumbo. Cuando me confirmaron la salida no me sorprendió mucho, obviamente todos quieren estar ahí, pero yo lo veo de otra forma. A mí me gusta más estar jugando y, si no me iban a tomar en cuenta, no veía con malos ojos salir”; comentó Medina.

Jaikel Medina (Foto: Twitter/Saprissa)

"Aprendí a vivir de las críticas, tomar lo bueno y dejar lo malo. En mi caso, fue difícil porque me criticaban aún si no estaba jugando, Nunca recibí amenazas, pero burlas un montón. Para bien o para mal la gente siempre va a hablar. Trataba de agarrar lo bueno. Cuando uno anda bien, todo el mundo te quiere y te aplaude, hasta piden fotos, pero si las cosas te salen mal, se les olvidan lo bueno que has hecho", finalizó el defensor costarricense, Jaikel Medina.

ParaJaikel Medina su nueva aventura con Pérez Zeledón será un compromiso de mucha responsabilidad en donde intentará tomar revancha personalmente y demostrar todo su pontencial en esta nueva institución. Asimismo agradeció la confianza establecida por su nuevo club en donde se esforzará por alcanzar todos sus objetivos. Personales y grupales.