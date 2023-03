Luego del fracaso de la Selección de México en Qatar 2022 de la mano de Gerardo Martino, la directiva tomó la decisión de nombrar a Diego Cocca como nuevo entrenador del seleccionado mexicano. Y si nos vamos a los primeros resultados, se comenzó con el pie izquierdo. Sobre este escenario, a pesar de no haber conquistado el famoso quinto partido en una Copa del Mundo, Hugo Sánchez dejó saber que si le dan otra oportunidad al mando del Tri, podrían ser campeones del mundo.

Tras los dos rendimientos que dejó la Selección de México en la Liga de Naciones Concacaf ante Jamaica y Suriman, el xfutbolista y entrenador mexicano, aprovechó la oportunidad para señalar los errores que ha venido comentiendo la directiva del fútbol de su país y que de seguir así, los resultados seguirán siendo los mismos. Por eso planteó un plan para el Tri con él siendo entrenador.

Declaraciones de Hugo Sánchez

En una entrevista para La Opinión, Hugo Sánchez colocó sobre la mesa su plan con el que México puede llegar hasta el título mundial. “Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así”, aseveró Hugo Sánchez.

"Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ‘oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?’ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir. En su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la Selección”.

“Ahora llevamos, no sé si son 4 o 5 entrenadores que no son mexicanos y no conseguimos nada importante, estamos igual. Entonces de que esté uno de fuera a que esté un mexicano… hay que poner a la gente nuestra. Quien debe estar en ese puesto (entrenador de la selección) es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del futbol mexicano", sentenció el exfutbolista y entrenador mexicano.