Hernán Medford pide que se reanude el fútbol en Costa Rica

El director técnico Hernán Medford charló largo y tendido sobre su carrera deportiva, vivencias, y otras cosas para diario La Nación. En primera, se destacó su relato sobre la situación que alcanzó a vivir allá por el 2003, antes de que Jorge Vergara comprara al Deportivo Saprissa.





"El señor Vergara lamentablemente ya no está, pero hizo historia. Sin él, Saprissa no creo que hubiera sobrevivido. Yo viví esos seis meses previo a que llegara él, y era bien complicado lo que estaba viviendo el equipo, pero al final vino y lo salvó. Para mí los ocho años de Vergara fueron la mejor época de la historia de la institución, respeto a los que dicen que no, pero para mí sí", empezó diciendo.





Seguido a eso, el "Pelicano" reveló que en algún momento se tuvo que poner el overol, y se vio en la obligación de salir a buscar inversionistas de empresas privadas porque el equipo no tenía dinero: "Nos tocó a Justin y a mi buscar plata, y nos cerraban las puertas, era muy complicada la situación. Nosotros trabajamos para esa institución, al final con Jorge Alarcón y Manuel Muñoz logramos que el comprara el equipo y fue un alivio", expresó.

Por último, el mundialista con la selección de Costa Rica en Italia 1990 lanzó una crítica para los que se oponen a la reanudación del fútbol costarricense. El estratega de Cartaginés afirmó que no piden privilegios, pero sí que tengan memoria.





"Hay mucha gente que cree que el fútbol es una tontera en estos momentos, que es un vacilón, que no es nada y lo basurean demasiado, es una falta de respeto hacia una profesión que le ha dado tantas cosas buenas a este país. Jamás se están pidiendo privilegios, se está pidiendo que se pueda reiniciar el torneo con todos los protocolos debidos y que esto pueda seguir", concluyó.





Fuente: Radio Columbia diario La Nación Goal.com