Hermosillo se rindió a los pies de La Selecta y sus aficionados

Carlos Hermosillo es toda una eminencia tanto en la Selección de México como en la Liga MX, competición en la que es el segundo goleador histórico. Por ello son más que preciados sus elogios a La Selecta y la afición salvadoreña, así como sus palabras acerca del "Mágico" y Mauricio Cienfuegos, con quien compartió plantel en Los Ángeles Galaxy.

"Nos era complicado ir a El Salvador, porque tenía muy buena selección en esos momentos", comenzó explicando el norteamericano en diálogo con El Banquillo, de Vive FM. "Además, la afición cuenta muchísimo. Es un gran apoyo que tienen allá", continuó, a la vez que comentó como era jugar en el Cuscatlán: "No jodido, jodidísimo".

Carlos Hermosillo junto a Mauricio Cienfuegos en LA Galaxy (Foto: Aubrey Washi)

En cuanto a los grandes futbolistas a los que tuvo que enfrentar en duelos internacionales, destacó: "Las selecciones con las que jugué siempre había jugadores. Raúl Díaz Arce, gran jugador, con gran movilidad, jugó en el fútbol mexicano; Mauricio Cienfuegos, que lo tuve en el Galaxy, carácter siempre han tenido dentro de la cancha".

No faltaron palabras para el "Mágico", a modo de una divertida anécdota sobre el partido despedida del centroamericano: "Llegamos al partido y no había llegado. Arrancamos el partido y no estaba, llegó después el Mágico. Es un crack, puede hacer lo que quiera, es maravilloso. Mágico es único, con su fútbol que tiene. Increíble".

Finalmente, también se refirió a Carlos de los Cobos, a quien definió como su "compadre": "Es una gente muy buena, ojalá lo valoren. Es un hombre que ha trabajado, no le han regalado nada. Ha regresado a El Salvador, a donde nunca debió haber ido".