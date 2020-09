Henry Hernández escogió entre Alajuelense o Saprissa

En una entrevista para Amprensa de Costa Rica, el guardameta Henry Hernández habló sobre los dos equipos más grandes en la historia del fútbol tico: Alajuelense y Saprissa. El actual capitán y arquero titular de la selección salvadoreña tuvo elogios para ambos, pero también se quedó con uno de los dos.

Primero se 'sacó el sombrero' por nuevo centro de alto rendimiento de La Liga, asegurando que le generaba envidia de la buena: "He tenido la oportunidad de ver las nuevas instalaciones de Alajuelense, y es envidiable. Da gusto y que los clubes vean el fútbol como una inversión y lo traten como tal, para el crecimiento y el desarrollo de los jugadores", empezó diciendo.

Después de eso, afirmó que no tendría ningún problema en jugar para alguno de los dos. "Tanto Alajuelense como Saprissa son clubes grandes y han mantenido una rivalidad a lo largo de los años y no solo, dentro de la cancha, si no que en campeonatos.En cualquiera de los dos clubes que tuviera el chance de estar, me sentiría bien", agregó.

Alajuelense - Saprissa, la rivalidad más importante del fútbol costarricense.

Sin embargo, al final trajo a colación un lindo recuerdo en el estadio del morado, para finalmente confesar cuál es su equipo preferido: "Yo tengo un gol de meta a meta en el estadio Ricardo Saprissa que se lo anoté a Guatemala en selecciones menores. Ya tendría ese antecedente, pero si tengo que elegir uno, creo que me inclinaría por el Saprissa"; concluyó.