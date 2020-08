Sufre Guatemala: Cuba usaría legionarios en las eliminatorias

El miércoles se hizo el sorteo para saber como se dividen los grupos de la primera ronda de las Eliminatorias Concacaf para Qatar 2022. Guatemala terminó ubicada en el Grupo C con Curazao, Cuba, San Vicente & Las Granadinas e Islas Vírgenes Británicas. Parecían algunos partidos accesibles para la clasificacción.

Curazao era el rival más complicado, sobre todo ahora con la contratación de Guus Hiddink (ex-entrenador de Real Madrid, Chelsea, entre otros), pero apareció Cuba para complicar más la clasificación. Los caribeños dejarían atrás una tradicional costumbre y convocarían a los legionarios para que se sumen al combinado nacional.

Guatemala pasa a integrar un "Grupo de la Muerte" y se le complicará ser uno de los dos clasificados a la seguiente fase. Así lo contó Yosel Piedra, jugador de la selección cubana y del Deportivo Sanarate: "Cuba ya se ha desarrollado bastante en el fútbol. Se está pensando en traer a todos los legionarios para ese juego. Hay jugadores en Inglaterra, Segunda División de Italia, México y San Marino. Si todo se concreta, será un partido muy bonito y disputado".

Curazao acaba de contratar a un ex-entrenador de Chelsea y Real Madrid. Cuba iría con futbolistas profesionales del exterior.



Nuevo grupo de la muerte en Concacaf pic.twitter.com/47fUcaIkdk — Pablo Rocca (@PabloTRocca) August 21, 2020

Además, recordó la derrota por 4 a 0 global contra los chapines y aseguró que no será igual: “Guatemala está pensando en la Cuba que vino en 2018 cuando les levantaron la suspensión, fue una selección que vino con jugadores de la liga cubana y esa no se compara en nada con la que vendrá, es mucho mejor. Lo malo es que no se ha tenido ese roce de partidos internacionales. No les aconsejaría que se relajaran ante Cuba por ser el primer partido”.

Cuba podría contar con Marcel Hernández para el choque ante Guatemala.

Si se confirma que Cuba usará futbolistas profesionales que juegan en el exterior, los caribeños podrán contar con jugadores de la talla de: Marcel Hernández (Cartaginés), Onel Hernández (Norwich City), Jorge Corrales (Montreal Impact), Christian Sánchez (Sporting Gijón), entre otros.