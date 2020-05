Gabriel "Gavilán" Gómez reveló cuál fue el momento más duro de su carrera

El futbolista panameño Gabriel "Gavilán" Gómez, durante un live en Instagram, habló del momento más duro de su vida, al tiempo que contestó sobre si volverá o no a vestir la camiseta de la selección de Panamá. "Gavilán", quien estuvo con el San Francisco en el pasado Torneo Apertura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), señaló que la muerte de su madre marcó mucho su vida.

"No hay nada más fuerte que a los 6 años pierdas a tu mamá, es un pérdida irreparable, un vacío muy grande que me ha costado a lo largo de mi vida", manifestó el mundialista con la Roja. "No tener ese afecto, ese cariño... ha costado mucho ese proceso", continuó. "Pero ahí ha estado mi fortaleza para sacar a mi familia adelante... en la vida se presentan momentos difíciles, pero está en ti seguir o quedarte ahí", agregó en charla con el diario Día a Día.

Gómez defendiendo los colores de Panamá frente a Bélgica.

Luego de su participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, el mediocampista no ha vuelto a jugar con el conjunto canalero; sin embargo, tampoco fue parte del partido de homenaje en el que se despidieron de la selección compañeros suyos como Blas Pérez, Luis Tejada, Jaime Penedo, y Felipe Baloy.

Por esta razón, se podría pensar que la puerta de una futura convocatoria seguiría abierta para Gómez, mas el propio futbolista se encargó de cerrarla. "No, no creo", contestó "Gavilán" a la pregunta. "Yo creo que ya hay un tiempo para los muchachos más jóvenes, tienen que ir formándose, abriéndose su espacio... llegó el relevo y ahora nos toca ayudar y apoyar desde otras partes", explicó.

Y en ese relevo del cual habla el volante podría estar incluído, en un futuro, su hijo. "Él lo disfruta el fútbol... me enorgullece... hace las cosas con naturalidad y destreza", comentó.