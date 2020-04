Futbolista de la liga nicaragüense admite temor de contagiarse coronavirus en un partido

Casi todas las ligas del mundo se encuentran paradas por el coronavirus. Desde mediados de marzo que se empezaron a suspender para evitar la propagación del virus y solo 3 quedaron activas. Se trata de la de Bielorrusia, Tayakistan y Nicaragua. Los pinoleros continuan con su torneo a puertas cerradas y ya empiezan a generar nuevos fanáticos. Varios canales de Europa se pelean para poder transmitir a uno de los pocos torneos que sigue en pie.

Pero no todo es cuestión de jugar y nada más. Hay algunos futbolistas que no se sienten cómodos al ingresar a compartir un espacio reducido con otras 21 personas. Sin contar que los jugadores se exponen a la posibilidad de contraer el COVID-19 en una actividad que no es esencial y podrían terminar infectando a su familia cuando vuelven a sus hogares. La continuidad es un tema que está en el centro del debate.

Sobre esto habló Fabrizio Tavano, actualmente en Real Estelí. El delantero habló en una entrevista con Récord y mostró su preocupación sobre lo que sucede en el país de Centroamérica: "El miedo es no saber qué tanto se esté cuidando el rival, pero ya adentro uno se olvida y te concentras para jugar, para tratar de sacar los tres puntos y meternos en zona de clasificación para el torneo de Concacaf".

Instructivo para el personal de salud, conozca cómo poner y retirar el Equipo de Protección Personal. #coronavirus pic.twitter.com/4fkdALeG3j — OPS/OMS NICARAGUA (@opsomsnic) April 11, 2020

Además, agregó: "Desde hace dos o tres partidos nos dijeron que no nos podíamos dar la mano con el rival y luego luego estás cerca en tiros de esquina y demás en jugadas de contacto". También se refirió sobre lo que es disputar una competición sin público en las tribunas: "Uno como jugador disfruta que haya gente en el estadio o que haya abucheos, pero eso es lo bonito. Ahora que no lo hay es como jugar los partidos cuando uno lo hacía desde chico, por amor al futbol, es un poco distinto porque no hay ruido en el estadio".

Más allá del temor, Nicaragua es uno de los países con menos casos de coronavirus en todo el mundo. Solo hay 7 infectados confirmados, un muerto y 2 recuperados. Gracias a estos números, han decido darle continuidad a la Liga Nacional y no se analiza suspenderla. Restará verificar si esos son los únicos casos que hay en el país centroamericano o falta la realización de más test.