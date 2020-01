Fuego cruzado entre Gil Mosquera y Federación de El Salvador

Después de que Bryan Gil declarara que optaría por jugar para Colombia, ya que desde FESFUT no hubo ningún acercamiento, se desató un cruce de palabras entre la Federación y el padre del jugador, Cristian Gil Mosquera.

La Federación Salvadoreña de Fútbol respondió por medio de un comunicado en donde aseguró que "El departamento jurídico ha enviado correos electrónicos a la Federación Colombiana de Fútbol solicitando información sobre el estatus deportivo de los hermanos Gil Hurtado".





Sin embargo, la versión de Gil, que también es el representante de sus hijos futbolistas, es completamente distinta.

"Me están tirando a mi el agua sucia, yo le pregunté a Hugo Carillo que cuales papeles necesitaba pero me dejó en visto. La verdad lo de la nacionalización de mis hijos se lo debo a FAS, no sé por qué la federación se viene a preocupar si no hicieron nada", aseguró.

Mientras tanto, Carrillo se defendió: "Si hemos estado atentos a hacer lo que nos toca, y es así como ya escribimos a la federación en Colombia para certificar que los Gil no han tenido ninguna participación con ese país", empezó diciendo.

Y fue más allá: "Yo estuve con Gil (padre) y le dije que hiciéramos una conferencia de prensa, en donde le colocaramos la camisa de la selección para meter presión y se lograra la nacionalización", concluyó.



Brayan Gil con su padre, Cristian Gil.

Fuente: El Grafico