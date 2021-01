Directivo de Saprissa se refiere al posible traspaso de Robinson a Comunicaciones

El mercado de pases en Guatemala todavía se encontra muy parado, debido a que todavía no se terminó de jugar el Apertura 2020. La mala noticia para equipos como Comunicaciones o Municipal es que la mayoría de las ligas centroamericanas terminaron de jugarse y ellos comenzarán muy tarde a empezar buscar jugadores para ir rearmando la plantilla.

Pese a esto, los Cremas avanzan de a poco para poder cerrar a la primera incorporación en este 2021. Los directivos del club chapín van con todo para fichar a Alexander Robinson, defensor del Saprissa. Ya fueron por el período de transferencias anterior y la necesidad de recambio en el Morado hicieron que se caiga su pase.

Sobre la posibilidad de que el defensa deje al Sapri, el gerente deportivo del conjunto tico habló con Radio Monumental y relativizó los rumores: “De esas cosas no hay nada oficial. Alex está en el banquillo, estamos contentos y siempre satisfechos por su esfuerzo, así que hay momentos de momentos y hablar ahorita de eso no es bueno, no es correcto".

Robinson consiguió el Apertura 2015 con Antigua y dirigido por Tapia. (Brenes)

De todas formas, Víctor Cordero aclaró que no descarta ninguna posibilidad y que este mercado de pases recién comienza: “Sabemos que mientras exista una ventana de transferencias, Saprissa siempre está atento a las situaciones, pero nada oficial puedo hablar de esto”.

Robinson tuvo un corte, pero exitoso paso por el fútbol guatemalteco cuando jugó en Antigua FC en las temporadas 2015/16. Allí se consagró campeón del Apertura 2015 de la mano de Mauricio Tapia, actual entrenador de Comunicaciones. Esta buena relación y la falta de minutos en Saprissa harían que su llegada sea cada vez más posible.