Cristiano Ronaldo es noticia en todo lo que hace, en los octavos de final de la Copa del Mundo se ganó los focos tras ser suplente en el juego ante Suiza. Fernando Santos, técnico de los lusos reveló la forma en que le notificó que no sería titular, indicando que se lo tomó bien y también pidió a los medios de comunicación que dejen en paz a su estrella.

"Hablé con él después del almuerzo el día del juego y lo invité a mi oficina. Por razones obvias, Cristiano no estaba contento con eso, ya que siempre ha sido el jugador titular. Me dijo: '¿De verdad crees que es una buena idea?' Pero tuvimos una conversación normal en la que le expliqué mis puntos de vista y por supuesto los aceptó, tuvimos una conversación franca y normal”, dijo el técnico.

Acerca de los rumores que CR7 quería dejar la concentración comentó: "Él nunca me ha dicho que quería dejar la selección y ya es hora de que paremos con la conversación. Decidió calentar con sus compañeros y celebró todos los goles que marcamos. Al final fue él quien invitó a sus compañeros a agradecer a la afición".

"Ya es hora de dejar en paz a Cristiano Ronaldo. En cada conferencia de prensa, el 90% de las preguntas son sobre Cristiano Ronaldo. No todos los jugadores están contentos cuando están en la banca", agregó el estratega pidiendo que ya no se den más noticias falsas sobre su delantero.

Por último, no confirmó si lo volverá a dejar en el banquillo en los cuartos de final: "Es totalmente normal y los entrenadores solo tienen que lidiar con eso. Que un equipo gane no significa que no cambies. Marruecos nos presentará cosas diferentes, es un equipo extremadamente bien organizado y con mucha calidad. Tú ¿Crees que este partido será el mismo?”.