Fernando Palomo junto a Paulo Wanchope y anécdotas interesantes sobre la Premier League

El periodista salvadoreño, Fernando Palomo, desde su postcas "Nos ponemos las pilas", tuvo como invitado especial a Paulo Wanchope, el segundo máximo goleador de la selección de Costa Rica y también el mejor promedio de gol para su país en la selección. En donde hablaron de esos pasos que tuvo el jugador por la Premier League en sus inicios, cuando todavía no era una liga que significara una potencia.

Recordemos que Wanchope pasó por la Premier League en el año 1997 hasta el 2004. Durante ese período vistió la camiseta del Derby Country, West Ham y Manchester City. En total, marcó 62 goles en 170 partidos oficiales en Inglaterra para el costarricense. Fernando Palomo, quiso recordar esta maravillosa época del exfutbolista centroamericano.

"Llegué en un momento en donde la Premier estaba pasando por un momento de transcisión y el fútbol en Inglaterra no era lo que es hoy en día. Pero a partir de allí me ha tocado ver todo el cambio que ha tenido la liga. Me enteré sobre el interés del Derby Country por un exjugador del Arsenal que me vio en un partido entre Costa Rica y Estados Unidos, se fijó en mí y allí lograron contactarme. Hice una prueba con el Derby Country y al final quedé", afirmó Wanchope.

Con Paulo Wanchope hablamos de aquella Premier de los 90. Sus costumbres y aquel fútbol. Nuevo episodio de ����#Nosponemoslaspilas ��https://t.co/mxMgPpx6H9 pic.twitter.com/pkA0ZuT7fM — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) September 24, 2020

"La cultura de Inglaterra que tienen sobre el fútbol es muy grande. La afición es muy fiel y lo viven de una manera especial. Sea de la categoría que sea. Van a apoyar a su equipo en cualquier estadio y se llenan los estadios. Eso es muy impresionante. Y la mejor presentación que pude tener fue firmar mi nombre en Old Trafford anotando un gol para sentenciar una victoria y eso me dio confianza para seguir ocho años en Inglaterra", comentó Paulo Wanchope

"En mi llegada al Manchester City fue muy especial porque me presentaron un proyecto a largo plazo para ir a disputar los puestos de Europa y fue muy planificado todo. Y pude compartir vestuario con grandes jugadores. Como Anelka por ejemplo, era un jugador muy callado, no hablaba mucho, y tal vez ciertos compañeros tenían cierta envidia de él, pero yo estuve muy agradecido de jugar varios partidos con él y fue muy sencillo de adaptarme a los vestuarios y culturas. Siempre he pensando en que adaptarme es lo mejor que podía hacer", finalizó el exdelantero Paulo Wanchope.

Además, en una última pregunta que realizó Fernando Palomo, fue que nombrara tres estadios a los que le gustaría regresar por el ambiente de la Premier League. Su respuesta fue: Estadio Ciudad de Mánchester, Anfield y Estadio Gigante de Arroyito