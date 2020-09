Christian Bolaños y las grandes ofertas que tuvo en el extranjero pero que no se dieron

Christian Bolaños es uno de los delanteros que ha exportado su país y que a sus 36 años sigue vigente haciendo vida en el fútbol europeo. Además, luego de una gran actuación el último año con el Deportivo Saprissa en Costa Rica, siendo el jugdor más determinante del torneo para ayudar al equipo a levantar un título más.

Anteriormente, Bolaños tuvo experiencia en el balompié extranjero con: Odense B. K., I. K. Start, F. C. Copenhague y Vancouver Whitecaps F. C. en donde pudo ganar tres campeonatos en Dinamarca con el Copenhague de forma consecutiva en los años 2011,2012 y 2013. Sin embargo, en una entrevista para ESPN, el jugador aseveró que tuvo otras grandes ofertas que no pudieron concretarse.

"Tuve ofertas de equipos de Alemania, Inglaterra, incluso con dos oportunidades concretas para ir pero no se hicieron. Obviamente después del Mundial de Brasil 2014 las ofertas aumentaron porque tuvimos una vitrina muy grande. El FC Schalke 04 fue una de mis opciones para aquel entonces. De Brasil también tuve ofertas pero al final todo se truncó por el mal manejo de los agentes", confesó Christian Bolaños para ESPN.

El Mundial de Brasil 2014 ha sido la mejor actuación que ha tenido Costa Rica en un Mundial luego de haber llegado a los cuartos de final siendo eliminada por la selección de Holanda. Ubicados en el grupo más complicados con Uruguay, Italia e Inglaterra, los centroamericanos lograron quedarse con el primer lugar y sin sufrir ninguna derrota.

Bolaños fue parte de esa selección en el Mundial lo que le permitió también tener esas grandes ofertas del fútbol internacional, pero lamentablemente por cosas extrafutbolísticas no pudieron darse. Actualmente el jugador tico milita en el I. K. Start del fútbol de Noruega a sus 36 años de edad.