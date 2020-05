Faitelson: "A El Salvador no vuelvo, los aficionados se ponen tontitos"

En una nota para Diario Diez de Honduras, el controvertido periodista mexicano, David Faitelson, tuvo tiempo para hablar sobre distintos temas deportivos relacionados a El Salvador. Los periodistas le preguntaron por el vecino país y aquí fue donde comenzó la conversación





" A Honduras sí voy, a El Salvador no,. Por Dios, se vuelven este… los aficionados al fútbol, se vuelven tontitos por el juego, se ciegan", empezó diciendo. Seguido a eso, quiso hacer entender de que el fútbol es solamente un juego, pero que muchas veces las pasiones desembocan en algo peligroso.

David Faitelson, polémico periodista mexicano.



“Pudimos ver en Concacaf cuando Tigres perdió contra el Alianza , comenzaban a tejer historias que esto y que lo otro; no, por favor, lo que creo es que deben de entender que hablamos de fútbol, nada más. Pero en El Salvador se han puesto muy violentos; se vive en Centroamérica, sobretodo, en El Salvador”, agregó.









"El Salvador un lugar donde me cuesta trabajo ir a un partido de fútbol, verlo y trabajar. Ahí he sentido más temor que en otros lugares. No puede ser que un comentario futbolístico lleve a las personas a tirarte piedras, botellas, a escupirte en la cara, amenazarte, creo que no, es una falta de respeto", aseguró.







Finalmente, volvió a enfatizar en el punto de que por más que un comentario deportivo pueda ofender, nadie se debe sentir agredido a nivel de país: “Es un partido de fútbol, yo puedo decir que ‘la selección de El Salvador es una porquería’, y no le falto el respeto a los salvadoreños. ¿Por qué el que habla mal de la selección salvadoreña es enemigo del país? No tienen autocrítica", concluyó.