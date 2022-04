La FIFA hizo de manera oficial el lanzamiento de FIFA+, una plataforma digital gratuita, que ofrecerá a los aficionados partidos de ligas de todo el mundo en directo. Además también tendrá una serie de elementos interesantes, series de producción propia al estilo Netflix. El el archivo de fútbol internacional más completo desde 1950 y contenidos originales. Y sí, claro que también estará disponible en Centroamérica.

Importante resaltar que este servicio es gratuito e incluye principalmente documentales y algunos partidos en vivo en su lanzamiento, pero podría convertirse en un medio para que la FIFA transmita partidos de la Copa Mundial por pago. Su contenido incluye información sobre competiciones, juegos interactivos y las primeras producciones originales contarán con nombres reconocidos como los de Ronaldinho, Dani Alves y, Ronaldo Nazário, Romelo Lukaku, entre otros.

"No existe un plan para cobrar una tarifa de suscripción por el servicio, lo cual no significa que no evolucionemos con el tiempo si hay una propuesta de valor que nos permita cobrar una suscripción si entramos en derechos premium o adoptamos otros modelos. Pero siempre habrá una experiencia gratuita en FIFA+", aseveró la directora de estrategia de FIFA Charlotte Burr.

Se trata de más de 2.000 horas de imágenes que se pondrán a disposición del público por primera vez en un mismo sitio. El Archivo FIFA+ arrancará con más de 2.500 vídeos que se remontan a la década de 1950 y durante este año se incorporarán más. Se puede usar el bloqueo geográfico para limitar los partidos transmitidos por FIFA+ a determinados territorios. La FIFA no dijo claramente si la plataforma será un medio accesible para ver los partidos de las eliminatorias al Mundial que no suelen difundirse ampliamente porque cada confederación es dueña de los derechos.