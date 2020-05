Ex campeón con Herediano anuncia su retiro del fútbol

Gerardo Lugo tuvo un enorme paso por el futbol mexicano y la liga de Costa Rica. Tras 13 años de carrera, el mediocampista anunció su retiro de los estadios, debido a no encontrarse en ningún equipo y su inminente desinterés que esto pudo generar.

“Ya es tiempo, ya no lo estaba disfrutando, al final del día dices he logrado estar casi todos los años jugando finales, disputando finales, estar en Liguilla y hoy estoy sufriendo por encontrar equipo, estoy sufriendo porque las leyes no me apoyan, las reglas no me favorecen”, comentó durante una entrevista para ESPN.

El futbolista fue campeón con Querétaro también.

Lugo pasó la mayoría de su carrera en México, destacando en los equipos donde militó. Asimismo llegó a convertirse en figura de Herediano, en Costa Rica. Sin embargo, confesó la vez que pudo emigrar a Holanda.

�� | ¡Cerramos la primera semana de entrenamientos! Una sesión de trabajo más bajo los protocolos de salubridad establecidos.❤����

#SomosElTeam #JuntosSomosMásFuertes pic.twitter.com/m6NOPB7cWl — Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 8, 2020

“Tuve en algún momento la oportunidad de poder jugar en el Feyenoord de Holanda, tuve la oportunidad de jugar en Europa, por circunstancias o decisiones no se dio, como muchos otros que veo y comentan que tuvieron la oportunidad de jugar en Europa pues hoy te digo yo también tuve oportunidad, yo también tuve a la gente de Holanda en mi casa, pero por tema de directivos no se terminó de hacer¨, añadió.

Édgar Gerardo Lugo estuvo en siete equipos de la Liga MX, tales como Cruz Azul, Puebla, Monarcas, Santos Laguna, Tigres, Veracruz y Querétaro; asimismo formó parte del instituto Las Vegas Lights FC de Estados Unidos, y finalmente en Herediano.