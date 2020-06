Ex árbitros responden a las críticas de Jonathan McDonald

Aún la victoria de su equipo por 2-0 contra Herediano, por la ida de las semifinales del Clausura 2020, no mitigó su enojo. Jonathan McDonald, delantero del Alajuelense, se mostró muy molesto con los arbitrajes, llegando a declarar que "partido tras partido" enfrenta en realidad a "dos equipos".

"Me condicionan muy fácil y rápido, es un tema complicado para mí. Vienen predispuestos a que lo que yo haga, me sancionan de una, me tengo que preparar para eso", había manifestado en conferencia de prensa el ariete de los rojinegros luego del auspicioso triunfo de su equipo, el cual deberán defender mañana en el desquite de la llave.

Jonathan McDonald (Foto: TicoDeporte)

Al respecto de sus declaraciones opinaron Berny Ulloa, Rodrigo Badilla y José Manuel Vargas, todos excolegiados del ámbito nacional que hablaron con Everardoherrera. El segundo de ellos, a diferencia de los otros dos, defendió en parte la posición del jugador: "En ocasiones Jonathan tiene razón, he visto varios partidos de Alajuelense. Veo que le dan muy duro y muchas veces el árbitro no marca".

#McDonald se siente perseguido por los árbitros: Berny Ulloa y Rodrigo Badilla calientan la polémica (AUDIO) https://t.co/QOGvfNeYnr pic.twitter.com/RWkgefTaKQ — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) June 15, 2020

Ulloa no fue tan condescendiente: "Desde que entra al campo, entra enojado. Es un jugador que no se le ve concentrado en el terreno de juego. No creo que los árbitros lo persigan, eso es una situación que él cree, pero no es así. El domingo observé un partido con un buen arbitraje".

Vargas tampoco justificó al deportista: "En ningún momento un árbitro se va a preparar para ir a amonestar directamente a un jugador. Jonathan se equivoca demasiado en sus protestas, malacrianzas; entonces lo que los árbitros simplemente hacen es mostrarle la tarjeta amarilla para que el jugador entienda que no le van a permitir esas actitudes".