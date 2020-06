Elis quiere Europa, pero Houston le prepara el contrato más valioso de su historia

Todos quieren a Alberth Elis. En Europa ya saben de su nivel, y varios clubes se han contactado con el futbolista catracho para que dé el salto, ya que próximamente se vencerá su contrato vigente con el Houston Dynamo. Sin embargo, los estadounidenses están preparando una oferta irresistible, todo este según el propio jugador.

"El Houston me ha hecho una buena oferta, una muy buena. La mejor, dicen ellos, que han hecho en la historia, pero esta es la oportunidad de irme a Europa y lo decidiré al final de la temporada", explicó el deportista en diálogo con Radio América. "Es una decisión que la pensaremos en familia y con mi representante para buscar lo mejor", añadió.

Alberth Elis en Dynamo Houston (Foto: AS USA)

Pensando en el viejo continente, tiene una clara idealización: "Yo pienso en grande. Ir a Europa a romperla, no a un equipo de renombre, sino hacer un gran trabajo en uno diferente para luego dar el salto". A su vez, agregó: "Es un reto para mí, en la MLS ya demostré y por eso Houston quiere que siga en el equipo". También admitió que: "Por lo monetario sería mejor que me quedara en el Houston Dynamo".

#Honduras ���� Alberth Elis revelo esta noche que el Houston Dynamo hizo la mejor oferta en la historia del club a él para que renueve contrato y no salga a Europa. pic.twitter.com/4hS15nBNnL — Manuel Galicia (@manuel_galicia) June 3, 2020

"Hay opciones de varios países", indicó. Explicó que pudo haberse ido a la Premier League de Inglaterra, aunque un detalle lo impidió: "La Selección no estaba bien en el ranking FIFA, el país no me aprobaba el permiso de trabajo y por eso no me pude ir en su momento. (...) Para ir a la Premier, la Selección debe estar en el ranking FIFA del 50 para abajo".

Apunta, eso si, al fútbol de élite: "No veo factible ir a un club del ascenso. Quiero ir a demostrar en uno para ir a primera". Finalmente, dejó en claro que disputar la Champions League "es un sueño por el que voy a luchar".