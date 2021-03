El número de aficionados que habrá en El Salvador vs Granada

Se viene el debut de la selección de El Salvador contra Granada por las Eliminatorias de Concacaf para la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Los cuscatlecos harán de local y, pese a que la pandemia sigue azotando en Centroamérica, el partido se hará con público en el estadio.

La FESFUT determinó que haya 9.728 espectadores dentro del Estadio Cuscatlán y la empresa encargada de vender entradas será Smart Ticket. Los lugares habilitados para que se desarrolle la entrega de los tickets será un quiosco en CC Galerías y en las propias oficinas de la Federación salvadoreña.

Se rumoreó que no llegaría a vender todo por el escándolo de la renuncia masiva y sobre eso habló Luis Pérez Guerrero, secretario de la FESFUT: “Si la afición hubiera reaccionado de forma adversa (por el tema de premios y jugadores en la Selección), no tuviéramos venta. No ha habido una expectativa grande, pero no afectará la naturaleza del evento. Ya se vendieron arriba de 800 boletos”.

������️ ¡Confirmado el número de aficionados!



��️ La FESFUT venderá 9.728 para el partido entre El Salvador y Granada en el Estadio Cuscatlán. Se venderán en un quiosco en CC Galerías y en las propias oficinas de la Federación salvadoreña. pic.twitter.com/6RNcfeViDZ — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 22, 2021

Y agregó en su charla con Cancha sobre como cree que se comportarán los pocos fanáticos que estarán en el estadio: “Confiamos plenamente que si la afición se manifiesta, en vez de hacer algún un daño, será una reacción de agradecimiento y apoyo para los jugadores de la Selección”.

No será necesario tener un hisopado negativo para poder ingresar a ver a la Selecta, como se rumoreo hace un tiempo. Si se armó un protocolo para evitar aglomeraciones y posibles contagios entre el público. Los jugadores cuscatlecos tendrán el apoyo de los suyos para su debut en estas Eliminatorias.