El pasado liguista de Centeno: "Era el típico fanático que perdía y lloraba"

El miércoles próximo empieza a jugar la esperada final entre Alajuelense y Saprissa. Tras la suspensión del partido que se iba a jugar ayer, el gobierno aprobó la programación para este 24 de junio y la vuelta para el domingo 28 de este mes. Este clásico tiene miles de historias que lo vuelven cada año más atractivo, tanto para los aficionados de ambos equipos como para los de otros.

Una de esas es la de Walter Centeno, actual entrenador del Morado. Su carrera como futbolista siempre tuvo al Monstruo presente. Su debut oficial fue en Belén y de ahí fue a jugar al club de San José desde 1996 hasta 2002. Tuvo un corto paso por el fútbol europeo en el AEK de Grecia y al Saprissa para tener su segunda etapa, que duró desde 2003 hasta 2011. Como entrenador arrancó en Puntarenas, siguió en Municipal Grecia y pegó el salto el año pasado cuando llegó a su ex-equipo.

Centeno buscará su primer título como entrandor del Saprissa. (La Nación)

La carrera del técnico de 35 años siempre estuvo muy ligada al Sapri, pero su vida personal no. El Paté reconoció ante la prensa que sentía un fanatismo enorme por el Alajuelense cuando era joven. Hasta los 18 era un aficionado más que se emocionaba y vivía cada partido del Manudo como si su vida dependiera de ello. Este perfil de él sorprende a más de uno, sobre todo por lo poco identificado que se lo veía con los liguistas.

El niño que lloraba cuando La Liga perdía hoy sueña con quitarles la ansiada 30 pic.twitter.com/EtrZ6krc4L — TD Más (@tdmas_cr) June 22, 2020

Estás fueron sus declaraciones: "Mi papá me regalaba la camiseta del Ajuela y me hice Manudo en un momento. Me tocaba perder y lloraba. Era el típico fanático que perdía y lloraba, todo el mundo me molestaba. Pero cuando cumplí 19 años me tocó venir al Saprissa. Al venir a esta institución me dio muchas alegrías".

Es extraño ver como un fanático del Alajuelense de joven pasó a defender los colores del Sapri y que ahora buscará evitar que los Manudos obtengan el ansiado título número 30. Centeno se terminó inclinando por el club que le dio la posibilidad de desarrollarse y formarse para terminar teniendo la gran carrera que lo llevó a jugar dos mundiales con la selección tica.