El hijo de un goleador argentino está cerca de llegar a Marathón

Finalizado el torneo en Honduras, los equipos empiezan a moverse para ir formando sus plantillas. Obviamente, la suspensión del torneo provocó una fuerte crisis económica en los clubes catrachos y esto provoca que el próximo mercado de pases no tenga muchos fichajes. Es más, equipos como Olimpia y Motagua confirmaron que no van a traer a nadie en los meses que vienen.

Pero hay uno que no va por la misma línea y se trata de Marathón. El Monstruo Verde está iniciando negociaciones con el hijo de un importante ex-jugador argentino. Las charlas están avanzadas y se podría cerrar su llegada en los próximos días. Se trata de Ryduan Palermo, hijo del ídolo de Boca Martín Palermo. El joven delantero de 23 años podría continuar su carrera en Centroamérica.

Su posible llegada se debe a que está jugando en la tercera división mexicana, más particularmente en el Coyotes de Tlaxcala. Tras la decisión de cancelar por 5 años los ascensos, el jugador se mudará del país norteamericano. Allí no pudo jugar mucho debido a que el torneo se suspendió al poco tiempo de haberse ganado el puesto. Llegaría a Marathón sin mucho rodaje.

Lamentablemente para él, su carrera no es similar a la exitosa que tuvo su padre. Ryduan surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata, al igual que su progenitor, y su primer contrato profesional fue en Arsenal, de la Primera División de Argentina. De ahí, el delantero pasó al Santiago Morning del ascenso chileno, donde jugó 6 partidos y marco tan solo un tanto.

El entrenador, Hector Vargas, confesó que lo fue a buscar en el mercado anterior y que ahora habló con el padre para converlo de que llegue: "Vamos a ver la situación económica. Él podría no llegar por el dinero. Pero puede venir porque es buen jugador, ya lo he hablado con Martín y le dije que podía traerlo. Me contestó que me avisaría y hablaría con él, que todavía está en México".