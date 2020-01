El Salvador cayó 1-0 en 'entrenamiento' contra Islandia

En un juego donde no dejó malas sensaciones, la selección de El Salvador perdió por 1-0 contra el combinado Islandia en partido de 'entrenamiento' jugado en Estados Unidos.

La escuadra cuscatleca llevó la voz cantante del partido y tuvo más ocasiones de gol; sin embargo, el eterno problema de la falta de definición le volvió a jugar en contra.



El equipo no logro concretar las ocasiones que produjo en marco contrario, y pagó la factura a los 64 minutos. En un mano a mano entre Finbogasson y Benji Villalobos, los islandeses pusieron el 1-0 definitivo.



pese a eso, La Selecta siguió manejando bien la pelota y apegada a su libreto. El equipo de De los Cobos siguió buscando el empate y demostró un funcionamiento aceptable; lamentablemente, no pudo transformarlo en gol.



El encuentro, de carácter no oficial, no representó nada en el ranking mundial de la FIFA.



Así alineó La Selecta contra Islandia.