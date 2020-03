El PSG entrevistó a Keylor Navas

La cuenta oficial de Twitter del Paris Saint-Germain (PSG) subió en la mañana de este martes un video de Keylor Navas, en el que el guardameta respondía a algunas preguntas del departamento de prensa relacionadas al partido de mañana contra el Borussia Dortmund.

"Tenemos que tener una mentalidad bastante fuerte. Confiar en nosotros, pensar en que tenemos a los mejores y saber que juntos es como se puede sacar un resultado. Esos detalles son los que nos pueden dar la fuerza para llegar al partido de la mejor manera", precisó primeramente el tico.

En cuanto al equipo, expresó: "Yo lo siento muy unido, muy fuerte. Todos tenemos muchas ganas de ganar, pero sabemos que para ganar hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que ser responsable. Hay que hacer las cosas de la mejor manera, y estamos en esa línea".

Sobre los penales, a los cuales deberá someterse en caso de que la llave de octavos de final de la Champions League quede igualada ante los bavaros, estimó: "Muchas veces se puede estudiar a un jugador y de 10 penales que tira a la derecha, al final llega el partido y lo cambió de lugar. Es algo de sensación del momento, de ver el ambiente, de ver la posición del futbolista. Muchas cosas pueden dar una señal que nos ayude a detener el penal".

Finalmente, hablando de su vivencia particular, destacó: "Yo siempre trato de estar tranquilo, siempre pongo todo en manos de Dios. Le digo que voy a trabajar fuerte, que me voy a esforzar, pero que me dé mucha paz. Cuando hago eso me siento bien, con mucha confianza".