Al igual que en todas partes del mundo, en Centroamérica también están totalmente definidos los distintos Clásicos Nacionales entre los clubes con más tradición, títulos y afición en cada uno de los diferentes países que componen el fútbol del área.

Pese a que existe el Comunicaciones-Municipal en Guatemala, Tauro-Plaza Amador en Panamá, FAS-Águila en El Salvador y Real Estelí-Diriangén en Nicaragua, el Alajuelense vs Saprissa de Costa Rica y Olimpia vs Motagua en Honduras, son considerados dentro de los más pasionales de todo el continente.

Precisamente, el portal "Reyes de América" publicó los 20 clásicos más calientes o pasionales del continente americano, bajo la siguiente descripción: "donde se juega mucho más que unos simples puntos, donde está en juego el honor y nadie quiere perder ese partido.

Boca Juniros vs River Plate (Argentina), América vs Chivas (México), Peñarol vs Nacional (Uruguay), Flamengo vs Fluminense (Brasil), son quizá los más destacados, sin embargo, el clásico del fútbol tico y del balompié catracho lograron meterse entre este destacado recuento.

El Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y CD Olimpia son los clubes más ganadores de toda la región centroamericana, por lo que no es de extrañar que sea una de las razones por las que logran sobresalir por encima de otros equipos de la región.