Diego Vásquez aseguró que Motagua fue justo ganador contra Alianza

�� Los #Motaguenses cuando saben que ¡EL CICLÓN! está en cuartos de final de la Liga ConcacafⓂ️��



�� ¡El que no salte no es Motagua...! ¡El que no salte no es Motagua...!�� #UnidadAzul #ElCiclonAzul #EstoEsMotagua pic.twitter.com/fbv3sqCN9D