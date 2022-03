El periodista mexicano David Faitelson analizó lo que será el México vs Estados Unidos por las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final.

David Faitelson recordó que México estaba para trascender en un Mundial, no para ganarle a EEUU

La Selección de México tendrá un partido trascendental ante la Selección de Estados Unidos en el Estadio Azteca, por las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final. David Faitelson no quiso dejar pasar la oportunidad para analizar la previa de este encuentro desde sus redes sociales y dejó varios mensajes interesantes. Recordemos que los mexicanos no vienen en un gran momento en cuanto a resultados y funcionamiento. Mientras que los estadounidenses estarán con muchas bajas para este compromiso.

México y Estados unidos a lo largo de los años han sido el Clásico en la zona de Concacaf, pero en los últimos compromisos, los estadounidenses le han tomado la mano a los aztecas y han salido victoriosos. Es por este motivo, que un nuevo triunfo ante los mexicanos, significaría un gran golpe en la clasificación si la selección de Panamá logra sumar tres puntos. Ante este posible escenario, David Faitelson a través de sus redes sociales quiso dejar un pequeño recordatorio.

David Faitelson y un mensaje en redes

En su cuenta oficial de Twitter Faitelson publicó los siguientes mensajes. "Amistoso recordatorio: El futbol mexicano se estaba preparando para trascender en un Mundial, no para ganarle a los Estados Unidos", escribió David, por lo que se le vinieron comentarios a favor y en contra. Estos últimos, aseverando que hasta la fecha México no ha logrado ninguna de las dos cosas.

"No es Francia, Brasil, Alemania o España. Es “sólo” Estados Unidos, un futbol que no se clasificó al último Mundial y a los últimos Juegos Olímpicos. Sí, el mismo que le ha ganado 3 juegos oficiales de forma consecutiva a México", concluyó David Faitelson en la previa del México vs Estados Unidos que se estará llevando a cabo mañana desde el Estadio Azteca desde las 20:00 horas de Centroamérica.