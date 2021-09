Jimmy Marín: "Me voy tranquilo a mi casa"

Otro encuentro en el que Costa Rica mereció más, pero solo pudo quedarse con un punto. La Sele igualó 1-1 contra Jamaica por la tercera fecha de las Eliminatorias Concacaf y se complica su clasificación a Qatar 2022. El marcador lo abrió Jimmy Marín al empujar el balón frente a la portería vacía y, luego de los 90 minutos, habló con la prensa.

El delantero del Saprissa mostró su enojo por no haber conseguido un triunfo todavía en el octogonal y las pocas situaciones de gol que aprovechan por partido. Además, el atacante tuvo una polémica frase en la que aseguró que él se va sin problemas a su casa y no fue bien tomada por los aficionados.

“Más calma cuando tenemos el control del balón, pudimos manejar el partido, lo perdimos por errores nuestros, tuvimos ocasiones, pero no las concretamos, así son las Eliminatorias, no se pueden perdonar errores, queríamos los tres puntos ahora toca levantar cabeza, seguir trabajando, enfrentar los partidos venideros”, declaró Marín en Teletica.

Y agregó un polémico mensaje sobre como se quedó tras empatar ante una Jamaica diezmada por las bajas: "Hemos estado entrenando, a veces uno no entiende lo que pasa, no queda de otra toca que seguir trabajando, los partidos que vienen solo ganar, esa es la única opción. Me voy tranquilo a mi casa".

Para finalizar, cerró terminando de analizar lo que sucedió en el encuentro: "Muy complicado siempre hay que salir concentrado y en el segundo tiempo no fue así, ellos lo aprovecharon, hay que levantar cabeza, no podemos seguir entrando dormidos a los partidos".