Copa Oro 2021: la razón por la que Nicaragua no participará

En poco más de un mes y medio, la Copa Oro 2021 dará comienzo. Se trata de la decimosexta edición del torneo insignia que posee la Concacaf, el cual se llevará a cabo enteramente en los Estados Unidos de Norteamérica y con rigurosos protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus Covid-19.

16 equipos integrarán el certamen en su etapa de grupos, con doce seleccionados pugnando por los últimos tres boletos en la etapa preliminar. Sin embargo, el combinado de Nicaragua no formará parte ni de la instancia clasificatoria a la primera ronda ni tampoco de esta última, ya que no ha logrado acceder a ninguna.

¿Por qué motivo los pinoleros no estarán en esta oportunidad? La respuesta radica en la Liga de Naciones de la Concacaf. Los nicas fueron encuadrados en la Zona D de la Liga B, una especie de "segunda división" en esa nueva competición. En esa "categoría", el primero de cada cuadrante ganaría un boleto a la Copa Oro 2021 y ascendería a la Liga A; el segundo obtendría el derecho a participar de los Play-Offs para entrar a la Gold Cup y el último (cuarto) descendería.

Grupo D de la Liga B de la Concacaf Nations League 2019-20

Nicaragua no acabó entre los dos mejores de su sector, siendo superado en puntos por Surinam y San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, tampoco fue el peor: con solo tres unidades, Dominica fue quien sufrió el "descenso" a la Liga C. ¿Qué le corresponde al tercero, entonces? Nada. No es premiado, ni tampoco castigado.

La azul y blanco disputó únicamente cinco veces el máximo torneo a nivel selecciones de la Concacaf. En 1963 y 1967 estuvieron en la Copa Concacaf; mientras que en 2009, 2017 y 2019 dijeron presente en la Copa Oro.