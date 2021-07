Loredo: “Para mí es un orgullo dirigir a Guatemala”

La Selección de Guatemala vivió una semana atípica, primero porque el martes quedó fuera en la ronda preliminar al caer en penales contra Guadalupe, este fracaso ocasionó que Amarini Villatoro fuera separado de su cargo el jueves, pero sorpresivamente el viernes Concacaf invitó a los chapines a la competición para ocupar el lugar de Curazao, que tuvo un brote de contagiados en su plantel.

Ante esto, la Federación de Guatemala tuvo que moverse rápido para cumplir con los requisitos que pide Concacaf, así como buscar a otro entrenador, tomando en cuenta que Villatoro ya no lo era, por lo que se nombró al mexicano Rafael Loredo, quien desde hace un año era el estratega de la categoría Sub-20 y ahora tendrá la oportunidad de estar en el equipo mayor.

“Para mí es un orgullo dirigir a la Selección Nacional, es un honor, estoy muy contento, sé la responsabilidad y también la capacidad que tiene el jugador guatemalteco, pienso que se pueden hacer bien las cosas. Trabajo para la Federación, para el futbol nacional y cuando me lo pidieron no me tomó ni un segundo aceptar este reto. Estoy con la intención de trabajar de la mejor manera posible”, dijo el mexicano

“Tuve que armar un cuerpo técnico y un grupo de jugadores en un instante. Con uno o dos entrenamientos que haremos no puedo echar por tierra lo que venía haciendo Amarini Villatoro. Si ya vienen jugando bien vamos a mantener la idea, quiero que se suelten. Están decididos a mejorar”, agregó el azteca.

Loredo tendrá con Guatemala su primera experiencia con una Selección Nacional, hoy a las 20:30 horas debutará contra El Salvador, el miércoles afrontará la segunda jornada versus México y cerrará la actividad del Grupo A contra Trinidad y Tobago.