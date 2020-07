Concacaf estrena documental de la Copa Oro 2019

Toda competencia está repleta de historias, de emociones. Podría sorprendernos la cantidad de cosas que podría narrarnos la esencia misma de un club, un equipo, o mismo algún futbolista que disputa la respectiva competencia. Cuando todo eso se junta, el resultado puede ser un coctel más que atrapante.

La Copa Oro no está ajena a esta realidad. Muchos seleccionados han bordado con hilos dorados aquel enorme retazo que supone el certamen más importante a nivel países de Concacaf. Por ello, la mencionada entidad estrena este martes un documental acerca de la última edición del prestigioso torneo.

"Presentamos This Is Ours: The Story of Gold Cup 2019, una emocionante serie documental de 3 partes que sigue los puntos de vista de jugadores y fanáticos durante el principal torneo de Concacaf", explica la confederación en su página oficial. Además, detalla que el foco estará centrado en Guyana, Costa Rica y Panamá.

"This is Ours presenta entrevistas para nuevos jugadores que brindan a los fanáticos una visión interna de lo que significa representar a su país a este nivel y la emoción dentro y fuera del campo", indica Concacaf respecto del material cuyo primer episodio verá luz este 14 de julio; mientras que el segundo lo hará el 25 y el último el 31.

"Los fanáticos pueden suscribirse al canal de Youtube de Concacaf para ver cada episodio a medida que se lanzan", concluye la nota. Cabe mencionar que desde el mencionado portal han mostrado un breve adelanto de lo que les espera a los espectadores.