Choco Lozano contra sus detractores: "Son mi combustible, pero no les paro mucha bola"

Cádiz está de fiesta. Después de 14 largos años, el "submarino amarillo" ha logrado retornar a la Primera División de España, luego de una gran campaña en LaLiga Smartbank. Si bien no ha terminado, su lejanía respecto al tercer puesto le ha valido la promoción matemática, con una buena oportunidad de campeonar.

Uno de los principales artífices de la mencionada proeza es Anthony "Choco" Lozano, quien dialogó largo y tendido con Fútbol de Primera. En ella no solo manifestó su alegría tras el objetivo consumado, sino que también habló de Honduras y Centroamérica en general, no pudiendo evitar referirse al "Mágico" González.

"Choco" Lozano con la Selección de Honduras en Río 2016 (Foto: Getty)

"Muchos se alegran porque el Cádiz volvió a primera, en los medios dicen que el Cádiz es el equipo de todos, uno que hace cuatro años estaba en tercera división", comenzó explicando el catracho. "Estaba pidiendo una oportunidad (...) y en Cádiz la tuve, fui titular casi todo el año y es una alegría increíble".

Tras ello, se refirió a sus detractores: "A mí no me gusta hablar de la gente que me critica, yo trato de quererlos a todos. A los que me quieren, los quiero mucho; y a los que no, igual. Los que me critican son mi combustible, pero no les paro mucha bola. Ellos tienen su preferencia y se les entiende. Pero hay gente sin educación que no entiende de fútbol y habla solo por opinar".

En cuanto a su región de procedencia, aseveró: "Cádiz es famoso en Centroamérica porque aquí estuvo el Mágico González, todos te hablan de él". También añadió: "Al Mágico aquí lo aman. No se habla del Cádiz, sino del Mágico. Los centroamericanos son bien queridos aquí". Finalmente, agregó: "Ahora mencionan Honduras y me llena de orgullo. Ojalá que vengan salvadoreños y hondureños".