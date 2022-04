Chelsea vs. Real Madrid chocarán en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Conocé día, horario y canal de TV para verla EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

Chelsea y Real Madrid disputarán el partido de ida los cuartos de final de la UEFA Champions League 2022. Los 'Blues' buscan revalidar su título en un contexto complejo, marcado por la intervención del club por parte del gobierno británico como sanción a Roman Abramóvich. Pero los de Carlo Ancelotti quieren vengarse de lo sucedido en 2021, cuando un Thomas Tuchel recién llegado a Stamford Bridge los eliminó en semifinales.

El encuentro se disputará mañana, miércoles 6 de abril, a partir de las desde las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 de Panamá), en Stamford Bridge. A continuación, los canales que emitirán la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Costa Rica: Star+, ESPN

El Salvador: Star+, ESPN

Guatemala: Star+, ESPN

Honduras: Star+, ESPN

Nicaragua: Star+, ESPN

Panamá: Star+, ESPN y Flow Sports

México: HBO Max

HBO Max Estados Unidos: Paramount+, Univision NOW, Univision, TUDN (app, web y xtra)

Chelsea vs. Real Madrid: cómo llegan los locales

El sábado, los 'Blues' sufrieron una dura caída 1-4 ante el recién ascendido Brentford por Premier League, en donde están terceros y lejos de la pelea Manchester City-Liverpool por la cima. Pero, con Ben Chilwell como única baja confirmada, cierta traquilidad les otorga el gen competitivo que ostentan desde la llegada de Thomas Tuchel, quien se mantiene invicto ante el Madrid con dos triunfos y cuatro empates. Recordemos que Chelsea llegó hasta esta instancia tras eliminar a Lille (2-0 en Londres y 2-1 en el Pierre-Mauroy).

Chelsea vs. Real Madrid: cómo llegan los visitantes

Los 13 veces campeones de Europa vienen de golear 4-1 a Celta de Vigo en LaLiga, la cual lideran en soledad. Un triunfo vital que sirvió como lavado de cara luego de perder 0-4 el clásico contra Barcelona. Allí no estuvo su futbolista más determinante: Benzema, quien había sido vital en la remontada ante PSG en octavos, anotando los tres goles del 3-1 de la vuelta. El galo dirá presente en Londres. Aunque no será ese el caso de los lesionados Isco Alarcón, Luka Jovic y un ex 'Blue', Eden Hazard.

Chelsea vs. Real Madrid: último partido entre ambos

La última vez que se enfrentaron Chelsea y Real Madrid fue el 5 de mayo de 2021, en la semifinal de vuelta de la Champions League. Aquel día, los 'Blues' ganaron 2-0 gracias a los goles de Timo Werner (28') y Mason Mount (85').